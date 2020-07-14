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14 липня 2020, 09:29 2

На Черкащині на хабарі затримали керівника патрульної поліції

14 липня 2020, 09:29 2
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Він вимагав хабар у підлеглого
Він вимагав хабар у підлеглого
Фото: Facebook
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У Черкаській області співробітники СБУ викрили у хабарі заступника начальника Управління патрульної поліції області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Черкаській області.

Співробітники Служби безпеки України викрили в корупції заступника начальника Управління патрульної поліції Черкащини", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, правоохоронець вимагав хабар від свого підлеглого - начальника одного із секторів управління. Натомість він обіцяв не притягувати його до дисциплінарної відповідальності за нібито неналежне зберігання довіреного майна.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали чотирьох поліцейських - збирали хабарі з наркотогровцев.

поліція СБУ правоохоронці Черкаська область хабар
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