Заступника начальника ліцею Богуна затримано за хабар - СБУ

Його помістили на гауптвахту

Його помістили на гауптвахту

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали заступника начальника військового ліцею імені Івана Богуна полковника В'ячеслава Ромахіна під час отримання хабаря за допомогу у вступі до навчального закладу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Посадовець вимагав 5 тисяч американських доларів від мешканки столиці. За вказану суму фігурант "гарантував" зарахування її родича на навчання до ліцею", - йдеться у повідомленні.

Оперативники затримали його прямо в службовому кабінеті під час отримання частини хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його доправили до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку по Києву та Київській області. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській області співробітники СБУ викрили у хабарі заступника начальника Управління патрульної поліції області.