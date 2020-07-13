Уряд повторно внесе в Раду проєкт постанови про призначення віцепрем`єра з ОПК
Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, пише RegioNews.
Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу”, - пояснила нардеп.
За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін відкликав постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єром з ОПК.
10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.
Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його найімовірнішим претендентом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).