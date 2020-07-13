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13 липня 2020, 18:13 3

Уряд повторно внесе в Раду проєкт постанови про призначення віцепрем`єра з ОПК

13 липня 2020, 18:13 3
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Це відбудеться тоді, коли кандидатуру Олега Уруського схвалять у фракції "Слуги народу"
Це відбудеться тоді, коли кандидатуру Олега Уруського схвалять у фракції "Слуги народу"
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, пише RegioNews.

Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу”, - пояснила нардеп.

За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін відкликав постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єром з ОПК.

10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його найімовірнішим претендентом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Кабмін призначення Слуга народа Верховна Рада прем'єр промисловість Постанова Уруський Олег
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