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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 17:48 8

Арешт на 15 діб і штрафи: Рада посилила покарання за порушення ПДР

13 липня 2020, 17:48 8
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Закон підвищує штрафи за порушення на дорогах
Закон підвищує штрафи за порушення на дорогах
Фото: flickr
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Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект № 2695, який посилює покарання за порушення правил дорожнього руху, зокрема дозволяє затримувати водіїв на 15 діб і встановлює штрафи у понад 40 тисяч гривень.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Зокрема, за п'яне водіння запроваджено штрафи в розмірі 10 200 гривень з позбавленням прав на один рік. Повторне порушення упродовж року потягне 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб.

Якщо водій упродовж року попадається третій раз, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб.

Водіїв, які причетні до аварії і залишили місце ДТП, будуть арештовувати на строк від 10 до 15 діб, їм буде загрожувати 3 400 гривень штрафу або позбавлення прав на термін до 6 місяців.

Якщо у ДТП потерпілий отримав травми середньої тяжкості, на винуватця будуть накладати штраф від 51 до 85 тисяч гривень або арештовувати на строк до шести місяців (позбавляти прав на 5 років).

Ці ж дії, але в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння будуть каратися позбавленням волі на строк до 3 років і позбавленням прав від трьох до п'яти років.

У разі смерті потерпілого, будуть карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Якщо загиблих кілька, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 13 липня під Києвом сталося потрійне ДТП, загинула сім'я, жертвами аварії стали чотири людини.

Смертельна ДТП під Києвом: водія затримали, йому загрожує 10 років.

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