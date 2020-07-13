Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК

Это произойдет тогда, когда кандидатуру Олега Уруского одобрят во фракции "Слуги народа"

Это произойдет тогда, когда кандидатуру Олега Уруского одобрят во фракции "Слуги народа"

Фото из открытых источников

Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления относительно назначения Олега Уруского на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии “Слуга народа” по этому вопросу.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, комментируя причины отзыва соответствующего проекта, пишет RegioNews.

Вышла некоторая процедурная накладка: все же сначала должно быть решение фракции, а затем внесение постановления. Думаю, если будет положительная реакция фракции относительно этого кандидата, то это постановление перевнесут, а далее его рассмотрит профильный комитет и его вынесут в зал”, - пояснила нардеп.

По ее словам, встречу с Уруским фракция планирует провести на своем заседании вечером в понедельник, 13 июля.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин отозвал постановление о назначении Олега Уруського вице-премьером по ОПК.

10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его наиболее вероятным претендентом на должность вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).