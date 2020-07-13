Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК
Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления относительно назначения Олега Уруского на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии “Слуга народа” по этому вопросу.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, комментируя причины отзыва соответствующего проекта, пишет RegioNews.
Вышла некоторая процедурная накладка: все же сначала должно быть решение фракции, а затем внесение постановления. Думаю, если будет положительная реакция фракции относительно этого кандидата, то это постановление перевнесут, а далее его рассмотрит профильный комитет и его вынесут в зал”, - пояснила нардеп.
По ее словам, встречу с Уруским фракция планирует провести на своем заседании вечером в понедельник, 13 июля.
Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин отозвал постановление о назначении Олега Уруського вице-премьером по ОПК.
10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.
Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его наиболее вероятным претендентом на должность вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).