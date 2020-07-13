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13 июля 2020, 18:13 3

Правительство повторно внесет в Раду проект постановления о назначении вице-премьера по ОПК

13 июля 2020, 18:13 3
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Это произойдет тогда, когда кандидатуру Олега Уруского одобрят во фракции "Слуги народа"
Это произойдет тогда, когда кандидатуру Олега Уруского одобрят во фракции "Слуги народа"
Фото из открытых источников
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Кабинет министров сможет снова внести в Верховную Раду проект постановления относительно назначения Олега Уруского на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в случае положительного решения фракции партии “Слуга народа” по этому вопросу.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, комментируя причины отзыва соответствующего проекта, пишет RegioNews.

Вышла некоторая процедурная накладка: все же сначала должно быть решение фракции, а затем внесение постановления. Думаю, если будет положительная реакция фракции относительно этого кандидата, то это постановление перевнесут, а далее его рассмотрит профильный комитет и его вынесут в зал”, - пояснила нардеп.

По ее словам, встречу с Уруским фракция планирует провести на своем заседании вечером в понедельник, 13 июля.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин отозвал постановление о назначении Олега Уруського вице-премьером по ОПК.

10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его наиболее вероятным претендентом на должность вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Кабмин назначение Слуга народа Верховная Рада премьер промышленность Постановление Уруский Олег
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