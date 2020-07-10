"Слуги народу" визначилися з кандидатом на посаду віце-прем'єра з питань ОПК
Віце-прем’єром з обороно-промислового комплексу може стати Олег Уруський. Відповідну постанову вже зареєстрували у парламенті.
Про це повідомив член парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
Щодо віцепрем'єра з ОПК. Поки зупинилися на кандидатурі Олега Уруського. На наступному тижні буде співбесіда з фракцією для ухвалення рішення", - написав Качура у Telegram.
Справка: Олег Уруський народився в місті Чортків Тернопільської області 13 квітня 1963 року. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище.
У 1993-1996 роках працював начальником управління у Національному космічному агентстві України.
У 1996-2000 роках керував управлінням в апараті РНБО.
У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.
У 2003-2005 роках очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів.
У 2005 році був призначений першим заступником міністра промислової політики.
У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.
З квітня він очолює компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.
Раніше повідомлялось, що у "Слузі народу" проти онлайн-голосування на місцевих виборах.