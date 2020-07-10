"Слуги народу" визначилися з кандидатом на посаду віце-прем'єра з питань ОПК

Нардепи від фракції "СН" наступного тижня проведуть співбесіду з Олегом Уруським

Нардепи від фракції "СН" наступного тижня проведуть співбесіду з Олегом Уруським

Фото: з відкритих джерел

Віце-прем’єром з обороно-промислового комплексу може стати Олег Уруський. Відповідну постанову вже зареєстрували у парламенті.

Про це повідомив член парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Щодо віцепрем'єра з ОПК. Поки зупинилися на кандидатурі Олега Уруського. На наступному тижні буде співбесіда з фракцією для ухвалення рішення", - написав Качура у Telegram.

Справка: Олег Уруський народився в місті Чортків Тернопільської області 13 квітня 1963 року. У 1985 році закінчив Київське вище військове авіаційно-інженерне училище.

У 1993-1996 роках працював начальником управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках керував управлінням в апараті РНБО.

У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України.

У 2003-2005 роках очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів.

У 2005 році був призначений першим заступником міністра промислової політики.

У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолює компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Раніше повідомлялось, що у "Слузі народу" проти онлайн-голосування на місцевих виборах.