Кабмін відкликав постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єром з ОПК
Проект відкликали сьогодні, 13 липня
Проект відкликали сьогодні, 13 липня
Кабінет міністрів відкликав проект постанови про призначення віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, пише Regionews.
Нагадаємо, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.
Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його найімовірнішим претендентом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).
Анонсувалося, що на цьому тижні буде співбесіда з фракцією для прийняття рішення.
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