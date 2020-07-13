Кабмін відкликав постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єром з ОПК

Проект відкликали сьогодні, 13 липня

Проект відкликали сьогодні, 13 липня

Кабінет міністрів відкликав проект постанови про призначення віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради, пише Regionews.

Нагадаємо, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала його найімовірнішим претендентом на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Анонсувалося, що на цьому тижні буде співбесіда з фракцією для прийняття рішення.