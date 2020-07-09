15:11  09 липня
Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв
14:52  09 липня
У Харківській області виявили більш заразний різновид коронавірусу
16:04  09 липня
В Україні закриють вісім колоній
UA | RU
UA | RU
09 липня 2020, 16:16 15

Профільний Комітет рекомендував Верховній Раді провести чергові місцеві вибори 25 жовтня – Андрій Клочко

09 липня 2020, 16:16 15
Читайте также на русском языке
Відповідне рішення на засіданні Комітету у четвер, 9 липня, підтримали 15 народних депутатів
Відповідне рішення на засіданні Комітету у четвер, 9 липня, підтримали 15 народних депутатів
Фото: Андрій Клочко Facebook
Читайте также
на русском языке

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт Постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» (р/н 3809) в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням.

Про це пише RegioNews.

Проєктом Постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

Крім того, відповідно до Постанови, вибори не відбуватимуться на території АРК і Севастопіль та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також, згідно з проєктом Постанови, місцеві вибори не відбудуться до Донецької та Луганської обласних рад.

Під час розгляду саме цього питання точилася дискусія.

Пояснив ситуацію голова Комітету Андрій Клочко:

Вибори до обласних рад Донецької та Луганської областей можна проводити лише з урахуванням інтересів всіх мешканців цих областей. Наразі цього зробити неможливо. Адже люди, які проживають в окремих територіях Донецької та Луганської областей, не братимуть участь в цих виборах. Таким чином, облради представлятимуть інтереси лише частини областей, які підконтрольні Україні", – зазначив парламентар.

Він також зауважив, що вибори до Луганської та Донецької обласних рад обов’язково відбудуться, коли ці території перейдуть під повний контроль України.

На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, що відбулося в режимі...

Опубліковано Андрій Клочко Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, 8 липня у Верховну Раду внесли проект постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

вибори мер Верховна Рада облрада горсовет Андрій Клочко комітет Постанова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв
09 липня 2020, 15:11
Найбільше популістських законопроектів подали фракції "Слуга народу" та ОПЗЖ
09 липня 2020, 12:30
Мер Житомира звільнив одного із своїх радників
08 липня 2020, 20:10
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Як війна кланів Фірташа та Яценюка у Чернівцях породила нову політсилу
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »