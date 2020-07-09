Профільний Комітет рекомендував Верховній Раді провести чергові місцеві вибори 25 жовтня – Андрій Клочко

Відповідне рішення на засіданні Комітету у четвер, 9 липня, підтримали 15 народних депутатів

Відповідне рішення на засіданні Комітету у четвер, 9 липня, підтримали 15 народних депутатів

Фото: Андрій Клочко Facebook

Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт Постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» (р/н 3809) в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням.

Про це пише RegioNews.

Проєктом Постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

Крім того, відповідно до Постанови, вибори не відбуватимуться на території АРК і Севастопіль та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також, згідно з проєктом Постанови, місцеві вибори не відбудуться до Донецької та Луганської обласних рад.

Під час розгляду саме цього питання точилася дискусія.

Пояснив ситуацію голова Комітету Андрій Клочко:

Вибори до обласних рад Донецької та Луганської областей можна проводити лише з урахуванням інтересів всіх мешканців цих областей. Наразі цього зробити неможливо. Адже люди, які проживають в окремих територіях Донецької та Луганської областей, не братимуть участь в цих виборах. Таким чином, облради представлятимуть інтереси лише частини областей, які підконтрольні Україні", – зазначив парламентар.

Він також зауважив, що вибори до Луганської та Донецької обласних рад обов’язково відбудуться, коли ці території перейдуть під повний контроль України.

На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, що відбулося в режимі... Опубліковано Андрій Клочко Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, 8 липня у Верховну Раду внесли проект постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".