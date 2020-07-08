В парламенті зареєстрували проект постанови про призначення місцевих виборів

Текст проекту постанови ще не оприлюднений

Текст проекту постанови ще не оприлюднений

Фото: flickr

8 липня в Верховну Раду внесли проект постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.

Відомо, що документ було передано на розгляд керівництву Верховної Ради, його також має розглянути профільний Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Згідно з чинним законодавством України, Верховна Рада має призначити чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати їх проведення.

Нагадаємо, у РНБО не бачать умов для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.