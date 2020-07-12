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12 липня 2020, 11:45

Голова Сумської ОДА хоче взяти собі четвертого заступника

12 липня 2020, 11:45
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Ним може стати київський залізничник-аудитор Віталій Максименко
Ним може стати київський залізничник-аудитор Віталій Максименко
Фото: Сумська ОДА
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Киянин Віталій Максименко подав декларацію про доходи в НАЗК як кандидат на посаду заступника голови Сумської облдержадміністрації.

Про це пише RegioNews з посиланням на НАЗК.

Згідно з декларацією, Віталій Максименко працював минулого року заступником начальника управління - начальником відділу у Держаудитслужбі України, де в минулому році він заробив 93 тис. грн, а також у Філії "Центр сервісного забезпечення" АТ "Українська залізниця" - 282 тис. грн.

Його дружина Ярослава заробила 387 тис. грн від підприємницької діяльності, 106 тис. грн на ТОВ "Сталекс і Партнери", 35 тис. грн в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського", 82 тис. грн гонорарів і 10 тис. грн соцдопомоги.

У спільній власності подружжя квартира в Києві 75 кв. м, також Віталій Максименко орендує кімнату 18 кв. м. У чиновника два авто: Seat Ibiza Sport 2008 р. в. (92 тис. грн в 2008 році) і Mazda 6.0 2014 р. в. (куплена в 2019 році за 10 тис. грн!).

Його дружина має корпоративні права у київському ТОВ "Сталекс і Партнери" (50% - 50 тис. грн), червоноградському ТОВ "Альтер Терра" (80% - 584 тис. грн) і сімферопольському ТОВ "Кримпроект-сервіс" (100% - 360 тис. грн). Вдома вона тримає 20 тис. доларів, а в банках 6 тис. грн.

Нагадаємо, що 6 липня у Сумах представили нового заступника голови ОДА. Третім заступником Романа Грищенка став Сергій Пахольчук.

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