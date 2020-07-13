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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 14:16 9

Херсонська ОДА просить владу дозволити роботу клубів і ресторанів вночі

13 липня 2020, 14:16 9
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Фото: Facebook
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Херсонська ОДА звернулась до Уряду з проханням дозволити роботу клубів і ресторанів у нічний час доби.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення було прийняте після того, як працівники нічних клубів та ресторанів перекривали Антонівський міст, протестуючи проти карантинних обмежень.

В той час коли ініціатори мітингу за роботу нічних клубів після 23:00 вирішили у супроводі окремих місцевих політиків все ж не конструктивно обговорювати вихід із ситуації, а перекривати Антонівський міст, я мав телефонну розмову з Міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченко", написав голова ОДА.

Він додав, що відправив звернення ще в п‘ятницю, і міністр культури Ткаченко пообіцяв підняти це питання.

За словами голови ОДА, остаточно прийняти рішення з цього питання має Кабмін, він пообіцяв також провести зустріч із власниками нічних клубів та закладів харчування.

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Нагадаємо, за останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків.

Кабмін карантин Херсонська ОДА Херсон ресторан
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