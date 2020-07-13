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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 13:04 27

Рік монобільшості: "Слуги народу" отримали темники, як коментувати провали влади

13 липня 2020, 13:04 27
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Фото: sluga-narodu
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Депутати партії "Слуга народу" отримали файли з основними тезами та рекомендаціями, як коментувати річницю монобільшості.

Копію документу опублікувало видання LB.ua, передає RegioNews.

Відомо, що документ розіслала депутатам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Депутатам пропонують говорити виборцям, що монобільшість "Слуги народу" ввійде в історію тим, що нібито на період її діяльності випали "найбільші випробування в історії Незалежної України".

Також "слугам" рекомендують говорити, що вони відрізняються від усіх найвищими темпами роботи і самовідданості депутатів.

На думку авторів рекомендацій, за перший рік роботи монобільшість розпочала системні реформи, і ніколи не тримала людей на посадах за те, що вони "свої".

Також у темниках йдеться про те, що нібито "слуги народу" ніколи не голосували "за помахом руки", не вчинили жодного грубого порушення регламенту при ухваленні законів, а їхні депутати не підозрювалися в корупції, і не прийняли жодного популістського закону.

Також у документі вказані рекомендовані відповіді на запитання: коли в країні почнуться реформи, чи підтримує фракція відставку Авакова, де обіцяний "кінець епохи бідності", скільки триватиме карантин, де посадки корупціонерів, чи відбудеться другий етап медреформи тощо.

Нагадаємо, Лерос опублікував "темники" для ЗМІ про те, як писати про Єрмака.

Найбільше популістських законопроектів подали фракції "Слуга народу" та ОПЗЖ.

Слуга народа Верховна Рада депутат Темники Монобільшість
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