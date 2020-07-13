Кабмин отозвал постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером по ОПК
Проект отозвали сегодня, 13 июля
Проект отозвали сегодня, 13 июля
Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, пишет Regionews.
Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.
Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его вероятным претендентом на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Анонсировалось, что на этой неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения.
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