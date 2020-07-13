Кабмин отозвал постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером по ОПК

Проект отозвали сегодня, 13 июля

Проект отозвали сегодня, 13 июля

Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады, пишет Regionews.

Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его вероятным претендентом на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Анонсировалось, что на этой неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения.