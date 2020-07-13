Год монобольшинства: "Слуги народа" получили темники, как комментировать провалы власти
Депутаты партии "Слуга народа" получили файлы с основными тезисами и рекомендациями, как комментировать годовщину монобольшинства.
Копию документа опубликовало издание LB.ua, передает RegioNews.
Известно, что документ разослала депутатам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Депутатам предлагают говорить избирателям, что монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что якобы на период его деятельности выпали "крупнейшие испытания в истории независимой Украины".
Также "слугам" рекомендуют говорить, что они отличаются от всех самыми высокими темпами работы и самоотверженности депутататив.
По мнению авторов рекомендаций, за первый год работы монобольшинство начало системные реформы, и никогда не держало людей на должностях за то, что они "свои".
Также в темниках говорится, что якобы "слуги народа" никогда не голосовали "по мановению руки", не совершили ни одного грубого нарушения регламента при принятии законов, а их депутаты не подозревались в коррупции и не приняли ни одного популистского закона.
Также в документе указаны рекомендованные ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы, поддерживает ли фракция отставку Авакова, где обещанный "конец эпохи бедности", сколько продлится карантин, где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и тому подобное.