Год монобольшинства: "Слуги народа" получили темники, как комментировать провалы власти

Причиной своих провалов правящая партия считает эпидемию коронавируса

Причиной своих провалов правящая партия считает эпидемию коронавируса

Фото: sluga-narodu

Копию документа опубликовало издание LB.ua, передает RegioNews.

Известно, что документ разослала депутатам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Депутатам предлагают говорить избирателям, что монобольшинство "Слуги народа" войдет в историю тем, что якобы на период его деятельности выпали "крупнейшие испытания в истории независимой Украины".

Также "слугам" рекомендуют говорить, что они отличаются от всех самыми высокими темпами работы и самоотверженности депутататив.

По мнению авторов рекомендаций, за первый год работы монобольшинство начало системные реформы, и никогда не держало людей на должностях за то, что они "свои".

Также в темниках говорится, что якобы "слуги народа" никогда не голосовали "по мановению руки", не совершили ни одного грубого нарушения регламента при принятии законов, а их депутаты не подозревались в коррупции и не приняли ни одного популистского закона.

Также в документе указаны рекомендованные ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы, поддерживает ли фракция отставку Авакова, где обещанный "конец эпохи бедности", сколько продлится карантин, где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и тому подобное.