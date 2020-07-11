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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 липня 2020, 15:34 7

Верховна Рада в понеділок може призначити місцеві вибори

11 липня 2020, 15:34 7
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Засідання парламенту розпочнеться о 14.00
Засідання парламенту розпочнеться о 14.00
Фото: flickr
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У понеділок, 13 липня з ініціативи президента відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради, в ході якого депутати планують призначити місцеві вибори в Україні.

Про це стало відомо із розпорядження, яке опубліковане на сайті парламенту, передає RegioNews.

Зокрема, в порядку денному засідання вказано, що парламенту планує розглянути Постанову №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня. Вона була зареєстрована у Верховній Раді 8 липня.

На понеділок заплановані засідання комітетів Верховної Ради, Погоджувальної Ради і Тимчасових спеціальних комісій.

Також депутати мають розглянути проект закону про внесення змін Державного бюджету на 2020 рік щодо фінансового забезпечення проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників.

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