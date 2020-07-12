Верховна Рада планує як мінімум два позачергові засідання на канікулах – Качура

Депутати будуть працювати під час літніх канікул

Депутати будуть працювати під час літніх канікул

Фото: Хвиля

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура, пише Regionews.

У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша - на вимогу народних депутатів. Підписи зібрали, про це буде оголошено окремо. А взагалі - домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися. Ми будемо збиратися у зв'язку з накопиченням необхідних для прийняття законопроектів, соціальних законопроектів, антикоронавирусных законопроектів - будемо збиратися щонайменше 3-5 разів у міжсесійний період", - розповів "Слуга народу".

Качура повідомив, що профільний парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі.

У нас багато питань, які треба вирішити перед місцевими виборами, завершити децентралізацію і т. д.", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників.