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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 10:47

Верховна Рада планує як мінімум два позачергові засідання на канікулах – Качура

12 липня 2020, 10:47
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Депутати будуть працювати під час літніх канікул
Депутати будуть працювати під час літніх канікул
Фото: Хвиля
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Народні депутати планують провести кілька позачергових засідань для прийняття низки невідкладних законопроектів.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Качура, пише Regionews.

У нас буде, швидше за все, два позачергові засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша - на вимогу народних депутатів. Підписи зібрали, про це буде оголошено окремо. А взагалі - домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися. Ми будемо збиратися у зв'язку з накопиченням необхідних для прийняття законопроектів, соціальних законопроектів, антикоронавирусных законопроектів - будемо збиратися щонайменше 3-5 разів у міжсесійний період", - розповів "Слуга народу".

Качура повідомив, що профільний парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі.

У нас багато питань, які треба вирішити перед місцевими виборами, завершити децентралізацію і т. д.", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Зеленський просить Верховну Раду зняти обмеження на зарплати чиновників.

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