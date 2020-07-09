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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 12:30 5

Найбільше популістських законопроектів подали фракції "Слуга народу" та ОПЗЖ

09 липня 2020, 12:30 5
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"Слуги народу" очолили рейтинг фінансових популістів Ради
Фото: flickr
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Депутати фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя" подали до Верховної Ради найбільшу кількість популістських та нереалістичних законопроектів.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

Комітет проаналізував експертні висновки Міністерства фінансів щодо законопроектів, і дійшов до висновку, що негативні висновки отримав кожен третій законопроект.

Найбільше нереалістичних законопроектів зареєстрували депутати фракції "Слуга народу". Із загалом 203 нереалістичних законопроектів депутати монобільшості були серед авторів 108 законопроектів", - йдеться в повідомленні.

Також серед лідерів популізму депутати фракції ОПЗЖ, вони подали 61 нереалістичний законопроект. Третю сходинку займає фракція "Батьківщина" із показником 42 популістських проекти закону.

Найменше популістських законопроектів у депутатів "Європейської солідарності" (22 проекти) і "Голосу" (21 проект). Депутати різних фракцій могли були серед авторів одного й того ж законопроекту", - додали в Комітеті виборців.

Нагадаємо, Зеленський продав землю і нерухомість дружині "слуги народу" Юрія Кисєля, - НАЗК.

закон Слуга народа ОПЗЖ Верховна Рада комітет виборці
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