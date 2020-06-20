Лерос опублікував "темники" для ЗМІ про те, як писати про Єрмака

Радник глави ОП Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями

Радник глави ОП Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями

Фото: Facebook

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Скріншоти документа із назвою "Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака, а також актуальних подій (від 18.06)" показують, що там розписані рекомендації для ЗМІ, як писати про ряд поточних подій.

У документі, який опублікував Лерос, є наступні розділи: "Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака виданню "ЛБ", "Тези для коментування акції "партії Шарія", "Тези для коментування кримінального переслідування П. Порошенка", "Тези для коментування провалу голосування за програму Кабміну" та "Додатки" на 8 сторінках.

У фрагменті "Тези для поширення інтерв’ю А. Єрмака С. Кошкіній (від 17.06)" вказана тема, меседжі, завдання, а також рекомендації щодо заголовків.

Також Лерос опублікував скріншот із метаданими файлу, який демонструє, що вони були створені на компютері, власником якого є Михайло Подоляк (радник голови Офісу президента).

Єрмак як козел мекає все, що йому Подоляк пише. Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол", - написав у Facebook Лерос.

Нагадаємо, раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.