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12 липня 2020, 14:08 6

Радник Єрмака образив режисера Олега Сенцова

12 липня 2020, 14:08 6
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Михайло Подоляк прокоментував виділення Сенцову 25 мільйонів гривень з держбюджету на зйомки фільму "Носоріг"
Фото з відкритих джерел
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Радник з комунікацій глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк назвав звільненого з російського полону політв'язня Олега Сенцова "банальним пристосуванцем", додавши, що у Сенцова всередині -"моральна гниль".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Подоляка в Facebook, пише RegioNews.

Олег Сенцов — просто фантастично ідеальна ілюстрація особливостей нашого внутрішнього національного характеру. Того самого горезвісного хутірського пристосуванства. З обов'язковим елементом забійної невдячності", — написав радник Єрмака.

За словами Подоляка, Сенцова одні використовували в якості "картинки-героя", а "з в'язниці його в підсумку дістали інші люди, дістали відразу, без будь-яких умов".

Нині Сенцов підкреслено образливий у своїх оцінках людей, які його дістали і не юзали в якості "жертви катівень", - заявив Подоляк.

Далі радник Єрмака дав Сенцову ще цілий ряд невтішних оцінок:

Він зовсім не елітний, тому що інтелектуально порожній і дріб'язковий в моралі. Хоча ні. Він банально аморальний. І він нудний насправді. Творчо і політично "не злітаємо". Тому що хайп хайпи, впізнаваність впізнаваністю, але моральна гниль завжди огидно пахне за версту", — підсумував Подоляк.

п'ятидоларові міф про Носороге...) Життя - штука хитра і брехлива. Завжди змушує тримати вухо гостро, інакше хто то...

Опубліковано Михайлом Подоляком П'ятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, Єрмак в травні отримав зарплату вище, ніж президент Зеленський.

Також на минулих вихідних Зеленський викупався в Одесі з Єрмаком там же, де і звільненим з Богданом.

Андрій Єрмак кіно соцмережі скандал радник Олег Сенцов
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