Суд зобов'язав Венедіктову відкрити ще одну справу через "Плівки Єрмака"

Дії Єрмака можуть кваліфікувати як неправдиве повідомлення про вчинення злочину

Дії Єрмака можуть кваліфікувати як неправдиве повідомлення про вчинення злочину

Фото: Facebook

Згідно із постановою Печерського районного суду Києва, Офіс генерального прокурора зобов'язаний відкрити ще одне кримінальне провадження у справі "плівок Єрмака".

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", передає RegioNews.

Раніше адвокат народного депутата Гео Лероса Масі Найєм подав скаргу на бездіяльність уповноважених осіб Офісу генерального прокурора щодо реєстрації кримінального провадження.

Справа стосується заяви про вчинення кримінального правопорушення головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а саме завідомо неправдивого повідомлення про злочин.

Зокрема, Єрмак написав в СБУ заяву про вчинення злочину проти нього та його брата Дениса, за якою було відкрите провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Однак Офіс генерального прокурора не відкрив провадження за зверненням Найєма, тому він подав скаргу до суду. Адвокат Гео Лероса вважає, що в діях депутата, який опублікував аудіозаписи, відсутній склад злочину, що полягає в шахрайстві.

На думку Найєма, голова Офісу президента Єрмак своїм зверненням в СБУ міг вчинити злочин, а саме завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Тепер правоохоронні органи вимушені перевірити всі факти, викладені в заяві Андрія Єрмака, провести повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування та надати належну правову оцінку діям заявника", - йдеться в повідомленні юридичної компанії.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував документ із рекомендаціями для журналістів, як писати про голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Також він розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.