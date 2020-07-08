Мер Житомира звільнив одного із своїх радників

Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року

Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року

Фото: Facebook

8 липня міський голова Житомира Сергій Сухомлин припинив повноваження свого радника з питань міської мобільності Олени Чернишової.

Розпорядження про припинення повноважень Чернишової опубліковане на сайті міської ради, передає RegioNews. Радницею Сухомлина Чернишова була призначена 24 квітня 2019 року і працювала на громадських засадах. Припинити повноваження радника Житомирського міського голови з питань міської мобільності на громадських засадах Чернишової Олени Сергіївни згідно з поданою нею заявою", – йдеться в документі. Раніше Чернишова була головним експертом проекту "Розробка планів сталої міської мобільності міст Житомир і Полтава". Нагадаємо, 6 липня у Сумах представили нового заступника голови ОДА.

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