Мер Житомира звільнив одного із своїх радників
Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року
Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року
8 липня міський голова Житомира Сергій Сухомлин припинив повноваження свого радника з питань міської мобільності Олени Чернишової.
Розпорядження про припинення повноважень Чернишової опубліковане на сайті міської ради, передає RegioNews.
Радницею Сухомлина Чернишова була призначена 24 квітня 2019 року і працювала на громадських засадах.
Припинити повноваження радника Житомирського міського голови з питань міської мобільності на громадських засадах Чернишової Олени Сергіївни згідно з поданою нею заявою", – йдеться в документі.
Раніше Чернишова була головним експертом проекту "Розробка планів сталої міської мобільності міст Житомир і Полтава".
Нагадаємо, 6 липня у Сумах представили нового заступника голови ОДА.
Один із заступників Бориса Філатова заявив про участь у виборахВсі новини »
08 липня 2020, 18:29Чергова спадщина Атрошенка: мер Чернігова задекларував ще майже 165 мільйонів
08 липня 2020, 16:02Кандидатів у мери від "Слуги народу" ймовірно перевірятимуть на поліграфі
08 липня 2020, 12:41
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні