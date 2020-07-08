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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 20:10 3

Мер Житомира звільнив одного із своїх радників

08 липня 2020, 20:10 3
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Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року
Олена Чернишова була призначена на цю посаду у квітні 2019 року
Фото: Facebook
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8 липня міський голова Житомира Сергій Сухомлин припинив повноваження свого радника з питань міської мобільності Олени Чернишової.

Розпорядження про припинення повноважень Чернишової опубліковане на сайті міської ради, передає RegioNews.

Радницею Сухомлина Чернишова була призначена 24 квітня 2019 року і працювала на громадських засадах.

Припинити повноваження радника Житомирського міського голови з питань міської мобільності на громадських засадах Чернишової Олени Сергіївни згідно з поданою нею заявою", – йдеться в документі.

Раніше Чернишова була головним експертом проекту "Розробка планів сталої міської мобільності міст Житомир і Полтава".

Нагадаємо, 6 липня у Сумах представили нового заступника голови ОДА.

звільнення мер Житомир Сергій Сухомлин радник
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