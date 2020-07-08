В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.

Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.

В Україні продають пікап Chevrolet Silverado на якому їздив президент Василь Голобородько, якого грав Володимир Зеленський, в серіалі "Слуга народу".

Авто продається на сайті Autopark.ua.

З вигляду пікап виглядає добре, у нього шкіряний салон, нова гума. Але ось пробіг у нього дуже великий - 320 тисяч км.

У Chevrolet Silverado також встановлена хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла, ксенон. Є також система ГБО.

Власник авто зможе перемикатися між газом і бензином. Під капотом стоїть 4,3-літровий мотор, який видає 190 кінських сил. Коробка передач - 4-ступінчастий "автомат".

Нагадаємо, 4 липня Дубинський приїхав в центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить на велосипеді.