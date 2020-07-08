09:48  08 липня
В Україні вже більше 50 тисяч заражених коронавірусом
10:13  08 липня
Голова Луганської ОДА попросив визнати лісові пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня
13:06  08 липня
Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
UA | RU
UA | RU
08 липня 2020, 12:17 4

В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

08 липня 2020, 12:17 4
Читайте также на русском языке
Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.
Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.
Читайте также
на русском языке

В Україні продають пікап Chevrolet Silverado на якому їздив президент Василь Голобородько, якого грав Володимир Зеленський, в серіалі "Слуга народу".

Авто продається на сайті Autopark.ua.

З вигляду пікап виглядає добре, у нього шкіряний салон, нова гума. Але ось пробіг у нього дуже великий - 320 тисяч км.

У Chevrolet Silverado також встановлена хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла, ксенон. Є також система ГБО.

Власник авто зможе перемикатися між газом і бензином. Під капотом стоїть 4,3-літровий мотор, який видає 190 кінських сил. Коробка передач - 4-ступінчастий "автомат".

Нагадаємо, 4 липня Дубинський приїхав в центр Києва на "Лексусі" знімати відео, як він їздить на велосипеді.

Володимир Зеленський Слуга народа кіно президент авто продаж
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Уряд виділить кошти постраждалим у пожежі на Луганщині - Зеленський
08 липня 2020, 11:41
На Зеленського склали два протоколи через декларацію, його чекає суд
07 липня 2020, 21:54
Зеленський зізнався, що порушив антикорупційне законодавство
07 липня 2020, 19:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче зламати ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »