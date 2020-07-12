Советник Ермака оскорбил режиссера Олега Сенцова
Советник по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал освобожденного из российского плена политзаключенного Олега Сенцова "банальным приспособленцем", добавив, что у Сенцова внутри -"моральная гниль".
Об этом говорится в сообщении на странице Подоляка в Facebook, пишет RegioNews.
Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", — написал советник Ермака.
По словам Подоляка, Сенцова одни использовали в качестве "картинки-героя", а "из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий".
Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве "жертвы застенков", - заявил Подоляк.
Далее советник Ермака дал Сенцову еще целый ряд нелестных оценок:
Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически "не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", — подытожил Подоляк.
пятидолларовый миф о Носороге...) Жизнь - штука хитрая и обманчивая. Всегда заставляет держать ухо востро, иначе кто/то...Опубліковано Михаилом Подоляком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.
Напомним, Ермак в мае получил зарплату выше, чем президент Зеленский.
Также на прошлых выходных Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом.