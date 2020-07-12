Советник Ермака оскорбил режиссера Олега Сенцова

Михаил Подоляк нелестно прокомментировал выделение Сенцову 25 миллионов гривен из госбюджета на съемки фильма "Носорог"

Михаил Подоляк нелестно прокомментировал выделение Сенцову 25 миллионов гривен из госбюджета на съемки фильма "Носорог"

Фото из открытых источников

Советник по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал освобожденного из российского плена политзаключенного Олега Сенцова "банальным приспособленцем", добавив, что у Сенцова внутри -"моральная гниль".

Об этом говорится в сообщении на странице Подоляка в Facebook, пишет RegioNews.

Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", — написал советник Ермака.

По словам Подоляка, Сенцова одни использовали в качестве "картинки-героя", а "из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий".

Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве "жертвы застенков", - заявил Подоляк.

Далее советник Ермака дал Сенцову еще целый ряд нелестных оценок:

Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически "не взлетаем". Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемостью, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", — подытожил Подоляк.

пятидолларовый миф о Носороге...) Жизнь - штука хитрая и обманчивая. Всегда заставляет держать ухо востро, иначе кто/то... Опубліковано Михаилом Подоляком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Напомним, Ермак в мае получил зарплату выше, чем президент Зеленский.

Также на прошлых выходных Зеленский искупался в Одессе с Ермаком там же, где и с уволенным Богданом.