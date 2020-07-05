Зеленський купався в Одесі з Єрмаком там же, де і зі звільненим Богданом
Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".
Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".
Рік тому президент теж купався в Одесі на тому ж місці на пляжі Ланжерон, тільки з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом
Відео утренннего моціону опублікували в телеграм-каналі "Політика країни", пише RegioNews.
Цікаво, що Зеленський купався торік 13 липня на цьому самому місці, тільки з тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. А майже через 7 місяців Богдана президент звільнив.
Зеленський і Богдан минулого року
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.
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