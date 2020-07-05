Зеленський купався в Одесі з Єрмаком там же, де і зі звільненим Богданом

Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".

Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".

Володимир Зеленський в Одесі в минулому році, фото Кирило Тимошенко

Рік тому президент теж купався в Одесі на тому ж місці на пляжі Ланжерон, тільки з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом

Відео утренннего моціону опублікували в телеграм-каналі "Політика країни", пише RegioNews.



Цікаво, що Зеленський купався торік 13 липня на цьому самому місці, тільки з тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. А майже через 7 місяців Богдана президент звільнив.

Зеленський і Богдан минулого року

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.