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05 липня 2020, 11:35 51

Зеленський купався в Одесі з Єрмаком там же, де і зі звільненим Богданом

05 липня 2020, 11:35 51
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Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".
Сьогодні приблизно о 7.40 ранку президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак купалися в морі в Одесі біля готелю "Немо".
Володимир Зеленський в Одесі в минулому році, фото Кирило Тимошенко
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Рік тому президент теж купався в Одесі на тому ж місці на пляжі Ланжерон, тільки з колишнім керівником офісу президента Андрієм Богданом

Відео утренннего моціону опублікували в телеграм-каналі "Політика країни", пише RegioNews.


Цікаво, що Зеленський купався торік 13 липня на цьому самому місці, тільки з тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом. А майже через 7 місяців Богдана президент звільнив.

Зеленський і Богдан минулого року

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський прийняв участь у параді ВМС України в Одесі.

Андрій Богдан Володимир Зеленський Андрій Єрмак Одеса звільнення Офіс президента президент
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