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09 липня 2020, 14:13 4

Зеленський запропонував подорожувати Україною в розпал епідемії

09 липня 2020, 14:13 4
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Глава держави "відчув подих історії та легенд"
Глава держави "відчув подих історії та легенд"
Фото: Reuters
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область поділився історичним селфі навпроти в'їзної вежі Луцького замку, позуючи на фоні 200-гривневої банкноти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал президента.

Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд", - написав президент.

Схоже, що за час свого відвідування Луцького замку президент настільки перейнявся "духом історії", що підписав фотографію хеш-тегом "Мандруй Україною", таким чином запропонувавши українцям відправитися в подорож країною в розпал пандемії коронавірусу.

Раніше RegioNews повідомляв, що до приїзду Зеленського солдат в Луцьку змусили вигрібати воду з калюж руками.

Луцьк президент Україна гривня карантин Володимир Зеленський
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