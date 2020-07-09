Зеленський запропонував подорожувати Україною в розпал епідемії

Глава держави "відчув подих історії та легенд"

Глава держави "відчув подих історії та легенд"

Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Волинську область поділився історичним селфі навпроти в'їзної вежі Луцького замку, позуючи на фоні 200-гривневої банкноти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал президента.

Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд", - написав президент.

Схоже, що за час свого відвідування Луцького замку президент настільки перейнявся "духом історії", що підписав фотографію хеш-тегом "Мандруй Україною", таким чином запропонувавши українцям відправитися в подорож країною в розпал пандемії коронавірусу.

Раніше RegioNews повідомляв, що до приїзду Зеленського солдат в Луцьку змусили вигрібати воду з калюж руками.