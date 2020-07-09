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09 июля 2020, 17:11 4

К сентябрю у нас будет министр сельского хозяйства - Зеленский

09 июля 2020, 17:11 4
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Президент назвал сроки появления министерства аграрной политики и назначения его главы
Фото: president.gov.ua
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Крайний срок назначения нового министра аграрной политики и создания соответствующего профильного министерства в Украине - сентябрь 2020 года

Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области пишет RegioNews cо ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - как раз следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро", - отметил Зеленский.

По словам президента, министр может быть назначен уже в сентябре.

Максимум, в сентябре месяце, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня, 9 июля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

назначение Владимир Зеленский министр президент Министерство сельское хозяйство
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