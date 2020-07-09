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09 июля 2020, 16:36 9

Facebook удалил сеть аккаунтов, которые агитировали за Порошенко

09 июля 2020, 16:36 9
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В них вложили почти 2 миллиона долларов
В них вложили почти 2 миллиона долларов
Фото: flickr
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Facebook удалил 72 аккаунта и 35 страниц, связанных с агентством "Postmen", во время выборов президента 2019 года оно работало на Петра Порошенко.

Об этом пишет издание "Бабель" со ссылкой на пресс-службу Facebook, передает RegioNews.

Известно, что аккаунты и страницы удалены из-за аномальной активности во время президентских выборов 2019 года, они якобы были задействованы в черном пиаре против соперников Порошенко, в частности Владимира Зеленского.

Удалено 72 учетных записи Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей Instagram, которые были причастны к скоординированному ненадлежащему поведению. Эта сеть ориентировалась на отечественную аудиторию", - говорится в сообщении.

Facebook разоблачил их деятельность в результате внутреннего расследования. Это были поддельные учетные записи, некоторые из них были обнаружены и отключены автоматизированными системами Facebook.

Администраторы страниц и владельцы аккаунтов публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе о Крыме, НАТО, экономической политике в Украине, внутренней политике, выборах, критику и поддержку разных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко" , - добавили в пресс-службе соцсети.

Люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свое лицо и координацию, однако расследование соцсети связало эту деятельность с рекламным агентством в Украине "Postmen DA".

На рекламу в Facebook и Instagram из этих аккаунтов и страниц было потрачено около 1,93 млн долларов.

Напомним, 8 июля Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами.

выборы Владимир Зеленский Facebook Петр Порошенко
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