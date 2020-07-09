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Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв
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09 липня 2020, 15:11 11

Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв

09 липня 2020, 15:11 11
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Про причини заміни в обласному партійному керівництві не повідомляється
Про причини заміни в обласному партійному керівництві не повідомляється
На фото: Микита Потураєв (Укрінформ)
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Замість Олександра Дануци новим головою Кіровоградської обласної організації політичної партії “Слуга Народу” стане радник Володимира Зеленського – Микита Потураєв.

Про це сайту Озон повідомив сам народний депутат від "Слуги Народу” Олександр Дануца, пише RegioNews.

Микита Потураєв був куратором місцевих виборів у Кіровоградській області, а я очолював обласну організацію партії. Тепер Потураєв і те і інше”, – повідомив Олександр Дануца.

Причини такого рішення політику не повідомили.

Мені не пояснили. Але повідомили, що замінять саме в той день, коли вийшло моє інтерв’ю на LB.ua”, – прокоментував нардеп.

Інтерв’ю, про яке говорить політик, було опубліковано 25 червня на сайті LB.ua під назвою "На місцевих виборах ми будемо воювати проти всіх. Всі стріли полетять в нас”.

В цьому інтерв’ю Олександр Дануца відверто говорить про падіння рейтингу партії "Слуга Народу”, втім відмічає, що в Кіровоградській області це не так помітно відносно всеукраїнського рейтингу.

Довідка: Микита Потураєв – заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Народився 4 вересня 1970 року у Дніпрі. Закінчив філологічний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Співзасновник Громадської організації "Квантум фьючер лаб". Експерт з комунікацій, політичного і медіаконсалтингу. Займав керівні посади у медіахолдингу Стар Лайт Медіа, був директором Фокус Медіа. Раніше обіймав посаду першого заступника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 15 червня на сайті політичної партії "Слуга Народу” була опублікована інформація про призначення Олександра Дануци головою обласної організації. Рішення про призначення Дануци керівником Кіровоградської обласної парторганізації ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії.

вибори Слуга народа партія Кіровоградська область Дануца Олександр Потураєв Микита
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