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09 липня 2020, 14:39 3

Стали відомі нові деталі у справі генерала Шайтанова

09 липня 2020, 14:39 3
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Його вербувальник із ФСБ керував терористами на Донбасі
Його вербувальник із ФСБ керував терористами на Донбасі
Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

З літа 2014-го року Єгоров під позивним "Ельбрус" напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.

Полковник ФСБ називав себе "першим заступником командувача" військ так званої "Новоросії". Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим "міністерством оборони ДНР", забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами.

Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України.

Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.

Нагадаємо, у квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін його перебування під вартою до 8 серпня.

РФ СБУ терористи сепаратизм агентурна мережа держзрада Валерій Шайтанов
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