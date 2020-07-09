Стали известны новые детали в деле генерала Шайтанова

Его вербовщик из ФСБ руководил террористами на Донбассе

Его вербовщик из ФСБ руководил террористами на Донбассе

Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, одновременно был одним из организаторов окупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

С лета 2014-го года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечения боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбивания российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и до ракетных обстрелов подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Напомним, в апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурном связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок его пребывания под стражей до 8 августа.