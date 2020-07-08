СБУ проводить обшуки в Одеській мерії
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Як повідомила прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук, співробітники СБУ проводять слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури.
Обшуки проходять в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.
Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз в межах цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури", - зазначила пресофіцер.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, проте в СБУ поки немає інформації з цього приводу.
Нагадаємо, 2 липня в Одесі НАБУ проводила обшуки у справі, в якій фігурує мер міста Геннадій Труханов.