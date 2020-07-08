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08 липня 2020, 11:51 7

СБУ проводить обшуки в Одеській мерії

08 липня 2020, 11:51 7
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Обшуки проходять за дорученням прокуратури
Обшуки проходять за дорученням прокуратури
Фото: Одеська міська рада
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Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Як повідомила прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук, співробітники СБУ проводять слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури.

Обшуки проходять в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.

Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз в межах цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури", - зазначила пресофіцер.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, проте в СБУ поки немає інформації з цього приводу.

Нагадаємо, 2 липня в Одесі НАБУ проводила обшуки у справі, в якій фігурує мер міста Геннадій Труханов.

обшуки Одеса СБУ мер горсовет
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