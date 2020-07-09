У Запоріжжі припинили діяльність групи, що закликала до створення "ЗНР"

Зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, які виступають за відокремлення південно-східних регіонів від України і створення терористичних організацій за зразком "Л/ДНР"

Зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, які виступають за відокремлення південно-східних регіонів від України і створення терористичних організацій за зразком "Л/ДНР"

У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи людей, які в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні і пропагували ідеї «російської весни».

Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ. Після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали в Луганськ. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости і барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше почали співпрацю з представниками так званого "силового блоку Л/ДНР", - йдеться в повідомленні. За задумом кураторів учасники групи повинні були повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок. Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності і нагнітання суспільних настроїв в мирній території України. Напередодні державних свят зловмисники поширювали в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації і створення фейкової "Запорізької народної республіки". Під час слідчих дій за місцем проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих "Л/ДНР" та країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки і пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України. Нагадаємо, 17 червня контррозвідка затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки".

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