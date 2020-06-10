Генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня

Триває слідство за підозрою військового у державній зраді та тероризмі

Триває слідство за підозрою військового у державній зраді та тероризмі

Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою генерал-майору Валерію Шайтанову до 8 серпня без можливості внесення застави

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ. та Hromadske.

Сторона обвинувачення просила продовжити запобіжний захід тримання під вартою, наголошуючи на тяжкості злочину в якому підозрюють генерал-майора — державна зрада та підготовка терактів в Україні, ризиках втечі, тиску на свідків та слідство, переховування, знищення речових доказів, відсутність міцних соціальних зв’язків в Україні.

Адвокати Георгій Тігішвілі та Георгій Мойсей просили відмовити у задоволенні клопотання прокуратури та не обирати взагалі запобіжний захід підозрюваному. За їхніми словами, підозра є незаконною, а сам Шайтанов не має стосунку до замовлення вбивствадобровольця Адама Осмаєва, у якому його підозрюють. Взяти на поруки Шайтанова прийшли троє його знайомих, серед яких народні депутати, військові: Роман Костенко, Олександр Ковальов, Олексій Мовчанов.

Також адвокати наголосили на тому, що під час затримання Шайтанову йому було завдані тілесні ушкодження. Це розслідує ДБР. Також захисники наголосили на порушенні підслідності у справі, зазначивши, що порушення в діяльності співробітника СБУ має розслідувати ДБР, а не Служба безпеки. Також захист говорив про конфлікт інтересів, зокрема у тому, що свідки у справі — співробітники СБУ.

Сам Шайтанов підтримав своїх захисників та запевнив, що не буде тікати, має підлікуватися і він має міцні соціальні зв’язки, зокрема друзів та доньку.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала високопоставленого агента ФСБ у квітні цього року за підозрою у державній зраді та тероризмі.

Було задокументовано факти збору та передачі військовим даних щодо обставин проведення окремих таємних операцій у районі АТО/ООС, про міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері безпеки і оборони, керівників Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів, а також спроби вербування старших офіцерів для роботи на ФСБ.

Також встановлено, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що затриманий контррозвідкою СБУ за підозрою в держзраді генерал-майор Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.