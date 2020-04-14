СБУ затримала генерала, який працював на Росію: подробиці та фото

Контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів

Фото: СБУ

Контррозвідники затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів

Про це інформують RegioNews із посиланням на інформацію Служби безпеки України.

"На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності”, - заявив голова СБ України Іван Баканов.

Валерій Шайтанов - екс-керівник Центру спеціальних операцій "А” СБ України. Контррозвідники з'ясували, що генерал перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль” у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній займається плануванням, організацією та проведенням розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

За грошову винагороду у $200 тисяч та російське громадянство Шайтанов повинен був підготувати теракти на території всієї України. Для цього він навіть підібрав виконавця - колишнього бійця спецпідрозділу, яким керував. Окрім цього генерал-майор готувався здійснити замах на добровольця Адама Осмаєва - чоловіка вбитої 30 жовтня 2017 року військової Аміни Окуєвої.

Наразі Валерія Шайтанова затримали. За місцем проживання чоловіка проводять обшуки. Вирішується питання про оголошення генерал-майору підозри у скоєнні державної зради та терористичних актів.

Також СБУ оприлюднила аудіозаписи Шайтанова із російськими кураторами. Вони свідчать про те, що чоловік співпрацював із ФСБ РФ добровільно та з ідеологічних мотивів.

Нагадаємо, що Валерій Шайтанов 18 лютого 2014 року керував штурмовою групою, котра в Києві захопила Будинок профспілок під час Євромайдану. В квітні 2014-го у складі підрозділу "Альфа" вів перемовини з керівником терористичного формування "Восток" Олександром Ходаковським. 31 жовтня 2015-го керував групою з арешту Геннадія Корбана.

Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.