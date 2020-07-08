14:55  08 липня
Володимир Зеленський прибув на Буковину
15:17  08 липня
В ДБР закрили одну зі справ проти Порошенка
13:06  08 липня
Київ не готовий відновити навчання в школах з 1 вересня - Кличко
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 14:49 13

Авто "Укрпошти" на Полтавщині підірвали саморобною вибухівкою - поліція

08 липня 2020, 14:49 13
Читайте также на русском языке
Правоохоронці проводять оперативні заходи із розшуку нападників
Правоохоронці проводять оперативні заходи із розшуку нападників
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вибуховий пристрій, який використали невідомі зловмисники для підриву автомобіля "Украпошти" в Полтавській області, був саморобним.

Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає RegioNews.

До такого висновку дійшли вибухотехніки після проведення експертиз зразків із місця події.

Сулаєв додав, що ймовірно, злочинці зараз переховуються і не користуються автомобілем, на якому зникли із місця злочину.

За словами речника поліції, постраждалі внаслідок вибуху автомобіля досі перебувають у лікарні, їхній стан не дозволяє слідчим з ними спілкуватися.

Правоохоронці оголосили план перехоплення, адже мали опис автівки, що належить ймовірним нападникам: ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору із чорним правим крилом. Проте патрулювання було безрезультатним", - сказав Сулаєв.

За фактом розбою продовжуються оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень. Згодом поліція опублікувала прикмети машини нападників.

Полтавська область Укрпошта напад вибух поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові СБУ та ДБР проводять обшук в райвідділі поліції
08 липня 2020, 14:12
У Києві на мосту Метро сталися сутички з поліцією, є затримані
08 липня 2020, 13:29
Стрілянина в Запоріжжі: поранені троє людей
08 липня 2020, 13:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Навіщо Петрашко хоче "зламати" ProZorro і чому це може коштувати Україні $600 млн щорічно
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »