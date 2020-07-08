Авто "Укрпошти" на Полтавщині підірвали саморобною вибухівкою - поліція

Правоохоронці проводять оперативні заходи із розшуку нападників

Правоохоронці проводять оперативні заходи із розшуку нападників

Фото: Нацполіція

Вибуховий пристрій, який використали невідомі зловмисники для підриву автомобіля "Украпошти" в Полтавській області, був саморобним.

Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає RegioNews.

До такого висновку дійшли вибухотехніки після проведення експертиз зразків із місця події.

Сулаєв додав, що ймовірно, злочинці зараз переховуються і не користуються автомобілем, на якому зникли із місця злочину.

За словами речника поліції, постраждалі внаслідок вибуху автомобіля досі перебувають у лікарні, їхній стан не дозволяє слідчим з ними спілкуватися.

Правоохоронці оголосили план перехоплення, адже мали опис автівки, що належить ймовірним нападникам: ВАЗ-2108 світло-бежевого кольору із чорним правим крилом. Проте патрулювання було безрезультатним", - сказав Сулаєв.

За фактом розбою продовжуються оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень. Згодом поліція опублікувала прикмети машини нападників.