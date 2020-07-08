Стрілянина в Запоріжжі: поранені троє людей

Інцидент стався поблизу села Наталівка Запорізького району

Інцидент стався поблизу села Наталівка Запорізького району

Фото: “Запоріжжя NOW”

Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пише RegioNews.

За словами очевидців, в дачному кооперативі в Шевченківському районі двоє чоловіків побили пенсіонера. Син потерпілого покарав кривдників з допомогою карабіна. В результаті стрілянини постраждав 32-річний чоловік і двоє 24 річних хлопців.

Відомо, що старший чоловік отримав поранення грудної клітини з пошкодженням внутрішніх органів, правої гомілки, множинні садни нижніх кінцівок. Молодшим чоловікам прострелили ноги.

Всі постраждалі були госпіталізовані в лікарню.

Офіційний коментар поліції очікується.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про стрільби під Ужгородом, там поранено двоє людей.