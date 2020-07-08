Стрілянина в Запоріжжі: поранені троє людей
Бажаючи помститися кривдникам батька син прострелив ноги двом нападникам, а третьому поцілив у грудну клітку
Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пише RegioNews.
За словами очевидців, в дачному кооперативі в Шевченківському районі двоє чоловіків побили пенсіонера. Син потерпілого покарав кривдників з допомогою карабіна. В результаті стрілянини постраждав 32-річний чоловік і двоє 24 річних хлопців.
Відомо, що старший чоловік отримав поранення грудної клітини з пошкодженням внутрішніх органів, правої гомілки, множинні садни нижніх кінцівок. Молодшим чоловікам прострелили ноги.
Всі постраждалі були госпіталізовані в лікарню.
Офіційний коментар поліції очікується.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про стрільби під Ужгородом, там поранено двоє людей.