У Харкові СБУ та ДБР проводять обшук в райвідділі поліції

Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних

Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних

Фото: з відкритих джерел

У центрі Харкова співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшук у Київському райвідділі поліції.

Про це повідомляє Харків Times, передає Regionews. Відомо, що обшуки у райвідділі пов'язані з підозрою ряду співробітників у сприянні незаконній діяльності. Співробітників райвідділу підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних, спійманих біля місць так званих "закладок", і відпускали затриманих після отримання грошей", - йдеться у повідомленні. У справі вже проходять шість працівників райвідділу та двоє посередників. Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.

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