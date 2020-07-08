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08 липня 2020, 14:12 6

У Харкові СБУ та ДБР проводять обшук в райвідділі поліції

08 липня 2020, 14:12 6
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Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних
Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних
Фото: з відкритих джерел
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У центрі Харкова співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшук у Київському райвідділі поліції.

Про це повідомляє Харків Times, передає Regionews.

Відомо, що обшуки у райвідділі пов'язані з підозрою ряду співробітників у сприянні незаконній діяльності.

Співробітників райвідділу підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних, спійманих біля місць так званих "закладок", і відпускали затриманих після отримання грошей", - йдеться у повідомленні.

У справі вже проходять шість працівників райвідділу та двоє посередників.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.

наркотики закон поліція Харьків правоохоронці
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