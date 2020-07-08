У Харкові СБУ та ДБР проводять обшук в райвідділі поліції
Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних
Правоохоронців підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних
У центрі Харкова співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшук у Київському райвідділі поліції.
Про це повідомляє Харків Times, передає Regionews.
Відомо, що обшуки у райвідділі пов'язані з підозрою ряду співробітників у сприянні незаконній діяльності.
Співробітників райвідділу підозрюють в тому, що вони вимагали неправомірну вигоду у наркозалежних, спійманих біля місць так званих "закладок", і відпускали затриманих після отримання грошей", - йдеться у повідомленні.
У справі вже проходять шість працівників райвідділу та двоє посередників.
Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщенні Одеської міської ради.
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