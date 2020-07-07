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Пограбування авто "Укрпошти": поліція опублікувала прикмети машини нападників
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
07 липня 2020, 20:32 6

Пограбування авто "Укрпошти": поліція опублікувала прикмети машини нападників

07 липня 2020, 20:32 6
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Правоохоронці шукають очевидців нападу
Правоохоронці шукають очевидців нападу
Фото: Нацполіція
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Підозрювані у розбійному нападі на службове авто "Укрпошти" в Полтавській області пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло-бежевого кольору.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція опублікувала орієнтування на прикмети автомобіля злочинців.

Особлива прикмета ВАЗу – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто – ймовірно 59 (або 58), останні букви – СК", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що злочинці озброєні та небезпечні, і закликали громадян у жодному випадку не намагатися затримати їх самостійно, а телефонувати до поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень.

Полтава поліція напад Укрпошта
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