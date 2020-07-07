Пограбування авто "Укрпошти": поліція опублікувала прикмети машини нападників

Правоохоронці шукають очевидців нападу

Правоохоронці шукають очевидців нападу

Фото: Нацполіція

Підозрювані у розбійному нападі на службове авто "Укрпошти" в Полтавській області пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло-бежевого кольору.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Поліція опублікувала орієнтування на прикмети автомобіля злочинців.

Особлива прикмета ВАЗу – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто – ймовірно 59 (або 58), останні букви – СК", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що злочинці озброєні та небезпечні, і закликали громадян у жодному випадку не намагатися затримати їх самостійно, а телефонувати до поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень.