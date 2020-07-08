У Києві на мосту Метро сталися сутички з поліцією, є затримані

Поліція продовжує стримувати протестувальників

Поліція продовжує стримувати протестувальників

Фото: Київ Оперативний

У Києві на мосту Метро, де протестувальники перекрили дорожній рух, сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, в результаті чого затримано двох осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомила прессекретар Дніпровського районного управління поліції Києва Ганна Шевчук.

За її словами, на місце події приїхали правоохоронці, які намагалися вести переговори з протестуючими, але в ході цього між ними стався конфлікт.

Двох найактивніших активістів було відправлено в територіальний відділ поліції", - зазначила Шевчук.

Зараз рух на мосту відновлено, але правоохоронці і протестувальники залишаються на місці події.

Раніше повідомлялося, що міст Метро перекрили люди, які вимагають, щоб їм добудували квартири.