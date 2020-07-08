Авто "Укрпочты" на Полтавщине взорвали самодельной взрывчаткой - полиция
Взрывное устройство, которое использовали неизвестные злоумышленники для подрыва автомобиля "Украпочты" в Полтавской области, было самодельным.
Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает RegioNews.
К такому выводу пришли взрывотехники после проведения экспертиз образцов с места происшествия.
Сулаев добавил, что вероятно, преступники сейчас скрываются и не пользуются автомобилем, на котором скрылись с места преступления.
По словам представителя полиции, пострадавшие в результате взрыва автомобиля до сих пор находятся в больнице, их состояние не позволяет следователям с ними общаться.
Правоохранители объявили план перехват, ведь имели описание машины, принадлежащей вероятным нападающим ВАЗ-2108 светло-бежевого цвета с черным правым крылом. Однако патрулирование было безрезультатным", - сказал Сулаев.
По факту разбоя продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен. Позже полиция опубликовала приметы машины нападавших.