Авто "Укрпочты" на Полтавщине взорвали самодельной взрывчаткой - полиция

Правоохранители проводят оперативные мероприятия по розыску нападавших

Правоохранители проводят оперативные мероприятия по розыску нападавших

Фото: Нацполиция

Взрывное устройство, которое использовали неизвестные злоумышленники для подрыва автомобиля "Украпочты" в Полтавской области, было самодельным.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает RegioNews.

К такому выводу пришли взрывотехники после проведения экспертиз образцов с места происшествия.

Сулаев добавил, что вероятно, преступники сейчас скрываются и не пользуются автомобилем, на котором скрылись с места преступления.

По словам представителя полиции, пострадавшие в результате взрыва автомобиля до сих пор находятся в больнице, их состояние не позволяет следователям с ними общаться.

Правоохранители объявили план перехват, ведь имели описание машины, принадлежащей вероятным нападающим ВАЗ-2108 светло-бежевого цвета с черным правым крылом. Однако патрулирование было безрезультатным", - сказал Сулаев.

По факту разбоя продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен. Позже полиция опубликовала приметы машины нападавших.