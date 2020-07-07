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07 липня 2020, 12:59 32

На Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень

07 липня 2020, 12:59 32
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Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження
Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження
Фото: Нацполіція
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Поблизу села Тишки Лубенського району Полтавщини невідомі підірвали автомобіль “Газель”, який належить "Укрпошті". Зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 2,5 мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу с. Тишки, Лубенського району, невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

За попередньою інформацією, злочинці зникли з місця події на автомобілі ВАЗ 2108.

В області запроваджено план "Перехват", на в’їздах до Полтави пости поліції перевіряють автомобілі.

Раніше повідомлялось, що у Вінницької області в ніч на 5 липня сталася НП: невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші — близько мільйона гривень.

злочин гроші Полтава поліція авто Полтавська область Укрпошта
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