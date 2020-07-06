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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 11:58 16

ОПЗЖ витратила 60 млн бюджетних коштів на телевізійну рекламу

06 липня 2020, 11:58 16
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Більшу частину коштів отримав телеканал "112-Україна"
Більшу частину коштів отримав телеканал "112-Україна"
Фото: flickr
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Партія "Опозиційна платформа За життя" витратила 60 мільйонів гривень, які вона отримла із бюджету, на оплату рекламних матеріалів.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

Загалом партія упродовж І кварталу 2020 року витратила на свою діяльність 63 мільйони гривень, із них 60 мільйонів було спрямовано на розміщення реклами на телебаченні.

Мова йде про кошти, отримані партією із Державного бюджету України. Гроші отримано в рамках відшкодування витрат партії на передвиборну агітацію під час останніх парламентських виборів та як кошти на фінансування статутної діяльності партії", - повідомляє КВУ.

Відомо, що більшість коштів отримав телеканал "112-Україна", за період із 6 лютого по 4 березня, партія перерахувала каналу 23 мільйони.

Ще 16 мільйонів було перераховано ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації", якій належить телеканал "ZIK".

Ще19 мільйонів ОПЗЖ перерахувала ТОВ "Новини 24", якому належить телеканал "Newsone".

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова".

телебачення гроші реклама бюджет ОПЗЖ агітація
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