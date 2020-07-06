09:49  06 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая
10:32  06 июля
В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
08:19  06 июля
Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 11:58 4

ОПЗЖ потратила 60 млн бюджетных средств на телевизионную рекламу

06 июля 2020, 11:58 4
Читайте також українською мовою
Большую часть средств получил телеканал "112-Украина"
Большую часть средств получил телеканал "112-Украина"
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Партия "Оппозиционная платформа За жизнь" потратила 60 миллионов гривен, которые она получила из бюджета, на оплату рекламных материалов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В общем партия в течение I квартала 2020 года потратила на свою деятельность 63 миллиона гривен, из них 60 миллионов было направлено на размещение рекламы на телевидении.

Речь идет о средствах, полученных партией из Государственного бюджета Украины. Деньги получены в рамках возмещения расходов партии на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии", - сообщает КИУ.

Известно, что большинство средств получил телеканал "112-Украина", за период из 6 февраля по 4 марта партия перечислила каналу 23 миллиона.

Еще 16 миллионов гривен было перечислено ООО "Телерадиокомпания" Новые коммуникации", которому принадлежит телеканал "ZIK".

Еще 19 миллионов ОПЗЖ перечислила ООО "Новости 24", которому принадлежит телеканал "Newsone".

Напомним, нардеп от ОПЗЖ получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова".

телевидение деньги реклама бюджет ОПЗЖ агитация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в офисе ОПЗЖ в Полтаве
03 июля 2020, 21:03
Выборы близко: на Закарпатье избирателям раздают гнилые апельсины
03 июля 2020, 16:34
На Киевщине СБУ нагрянула с обысками к руководству мэрии города Украинка
03 июля 2020, 13:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »