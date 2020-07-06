ОПЗЖ потратила 60 млн бюджетных средств на телевизионную рекламу

Большую часть средств получил телеканал "112-Украина"

Большую часть средств получил телеканал "112-Украина"

Фото: flickr

Партия "Оппозиционная платформа За жизнь" потратила 60 миллионов гривен, которые она получила из бюджета, на оплату рекламных материалов.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

В общем партия в течение I квартала 2020 года потратила на свою деятельность 63 миллиона гривен, из них 60 миллионов было направлено на размещение рекламы на телевидении.

Речь идет о средствах, полученных партией из Государственного бюджета Украины. Деньги получены в рамках возмещения расходов партии на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии", - сообщает КИУ.

Известно, что большинство средств получил телеканал "112-Украина", за период из 6 февраля по 4 марта партия перечислила каналу 23 миллиона.

Еще 16 миллионов гривен было перечислено ООО "Телерадиокомпания" Новые коммуникации", которому принадлежит телеканал "ZIK".

Еще 19 миллионов ОПЗЖ перечислила ООО "Новости 24", которому принадлежит телеканал "Newsone".

Напомним, нардеп от ОПЗЖ получил четверть миллиона стипендии как "почетный гражданин Харькова".