Нардеп від ОПЗЖ отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова"

Кошти Олександру Фельдману виплатила Харківська міська рада

Кошти Олександру Фельдману виплатила Харківська міська рада

Фото:nashkray.kh.ua

Народний депутат від фракції Опозиційна платформа — За життя Олександр Фельдман отримав у 2019 році 250 тисяч гривень стипендії як «почесний громадянин Харкова».

Про це йдеться у декларації народного обранця, пише RegioNews.

За бажанням Фельдман міг залишити ці кошти у бюджеті міста Харкова, проте не зробив цього.

Нагадаємо, Олександр Фельдман є почесним громадянином Харкова з 2013 року. Тоді ж він почав отримувати відповідну стипендію.

Відомо також, що у 2015−2019 роках нардеп отримав 828 тисяч гривень стипендії. За інформацією Вісті news, з отриманих коштів у 2018 році Фельдман почав надавати грошову стипендію випускникам шкіл Харківщини, котрі склали ЗНО на максимальний бал.

За даними руху "ЧЕСНО" стипендії "почесного громадянина Харкова", судячи з декларацій на сайті НАЗК, торік одержали ще кілька депутатів Верховної Ради XVIII скликання: Михайло Добкін, Віктор Остапчук та Володимир Мисик.