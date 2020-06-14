09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 13:10 32

Нардеп від ОПЗЖ отримав чверть мільйона стипендії як "почесний громадянин Харкова"

14 червня 2020, 13:10 32
Читайте также на русском языке
Кошти Олександру Фельдману виплатила Харківська міська рада
Кошти Олександру Фельдману виплатила Харківська міська рада
Фото:nashkray.kh.ua
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від фракції Опозиційна платформа — За життя Олександр Фельдман отримав у 2019 році 250 тисяч гривень стипендії як «почесний громадянин Харкова».

Про це йдеться у декларації народного обранця, пише RegioNews.

За бажанням Фельдман міг залишити ці кошти у бюджеті міста Харкова, проте не зробив цього.

Нагадаємо, Олександр Фельдман є почесним громадянином Харкова з 2013 року. Тоді ж він почав отримувати відповідну стипендію.

Відомо також, що у 2015−2019 роках нардеп отримав 828 тисяч гривень стипендії. За інформацією Вісті news, з отриманих коштів у 2018 році Фельдман почав надавати грошову стипендію випускникам шкіл Харківщини, котрі склали ЗНО на максимальний бал.

За даними руху "ЧЕСНО" стипендії "почесного громадянина Харкова", судячи з декларацій на сайті НАЗК, торік одержали ще кілька депутатів Верховної Ради XVIII скликання: Михайло Добкін, Віктор Остапчук та Володимир Мисик.

Харьків нардеп горсовет Декларація Олександр Фельдман стипендія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардеп зі "Слуги народу" захворів на коронавірус
14 червня 2020, 11:33
У Житомирі скасували святкування дня міста
12 червня 2020, 19:54
Володимир Буряк має найбільші шанси виграти наступні вибори мера Запоріжжя - дослідження
12 червня 2020, 17:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »