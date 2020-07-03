15:44  03 липня
ВР дозволила абітурієнтам з ОРДЛО вступати до вузів без ЗНО
12:53  03 липня
Названі нардепи, які ігнорували голосування Ради в червні
08:19  03 липня
Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
03 липня 2020, 13:22 18

На Київщині СБУ з обшуками нагрянула до керівництва мерії міста Українка

03 липня 2020, 13:22 18
Читайте также на русском языке
Чиновників міської ради підозрюють у розтраті
Чиновників міської ради підозрюють у розтраті
Фото: Главком
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 липня, до керівників мерії Українки в Обухівському районі Київської області з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Обшуки відбулися у в.о. мера Українки, секретаря ради Тетяни Кучер, першого заступника мера Віталія Буня, радника мера Левана Дарсанії, а також у бухгалтера", - йдеться у повідомленні.

Справа стосується незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27".

Відзначається, що 12 березня 2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо вчинення посадовими особами Української міської ради Обухівського району Київської області незаконного привласнення інвестиційно-привабливих земельних ділянок комунальної власності.

В ході здійснення досудового розслідування проведено комплекс відповідних заходів, за результатом яких викрито механізм, організаторів та виконавців незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27", що здійснювалось організованим злочинним угрупованням економічної спрямованості з числа посадовців та представників органів місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялось, що ДБР відкрила справу через вилучення військового майна Повітряних сил.

обшуки СБУ гроші земля правоохоронці область Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »