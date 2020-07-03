На Київщині СБУ з обшуками нагрянула до керівництва мерії міста Українка

Чиновників міської ради підозрюють у розтраті

Чиновників міської ради підозрюють у розтраті

Фото: Главком

Сьогодні, 3 липня, до керівників мерії Українки в Обухівському районі Київської області з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Главком".

Обшуки відбулися у в.о. мера Українки, секретаря ради Тетяни Кучер, першого заступника мера Віталія Буня, радника мера Левана Дарсанії, а також у бухгалтера", - йдеться у повідомленні.

Справа стосується незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27".

Відзначається, що 12 березня 2020 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо вчинення посадовими особами Української міської ради Обухівського району Київської області незаконного привласнення інвестиційно-привабливих земельних ділянок комунальної власності.



В ході здійснення досудового розслідування проведено комплекс відповідних заходів, за результатом яких викрито механізм, організаторів та виконавців незаконного відчуження земельної ділянки в м. Українка, Обухівського району Київської області на користь ОК "ЖБК "Дніпровський-27", що здійснювалось організованим злочинним угрупованням економічної спрямованості з числа посадовців та представників органів місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялось, що ДБР відкрила справу через вилучення військового майна Повітряних сил.