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03 липня 2020, 21:03 13

Поліція встановлює осіб, причетних до вибуху в офісі ОПЗЖ у Полтаві

03 липня 2020, 21:03 13
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Внаслідок вибуху легкі травми отримала 22-річна секретарка, її ушпиталили до лікарні
Внаслідок вибуху легкі травми отримала 22-річна секретарка, її ушпиталили до лікарні
Фото: МВС
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У приміщенні партійного офісу пошкоджено стіни та меблі

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише RegioNews.

На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб, кримінального блоку та слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії. Проводиться огляд місця вибуху для з’ясування всіх обставин і типу вибухового предмета. Оперативники спілкуються зі свідками та очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент вчинення правопорушення та причетних до нього осіб", - повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він також додав, що після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

Нагадаємо, кілька годин тому стало відомо, що у Полтаві в офіс партії ОПЗЖ кинули гранату

Полтава вибух поліція ОПЗЖ Граната
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