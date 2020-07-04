Віце-прем'єр з питань промислової політики з'явиться через тиждень - Зеленський

Покищо триває процес відбору кандидатури на цю посаду

Покищо триває процес відбору кандидатури на цю посаду

Фото: Офіс президента

В Україні з'явиться віце-прем'єр-міністр з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу вже через тиждень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу в рамках робочої поїздки до Одеської області, передає RegioNews.

За словами Зеленського, збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади.

Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру", – сказав він.

Зеленський додав, що розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський приїхав до Одеси з офіційним дводенним візитом.