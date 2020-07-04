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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 16:09 18

В Одесі Єрмака не пустили на термінал, який хотів знищити його брат

04 липня 2020, 16:09 18
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Лерос вважає, що це черговий доказ правдивості "плівок Єрмака"
Лерос вважає, що це черговий доказ правдивості "плівок Єрмака"
Фото: скріншот відео
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що керівника Офісу президента Андрія Єрмака не впустили на територію терміналу "ТІС" в Одесі.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Про знищення цього терміналу на користь турецької компанії йшлося на так званих "плівках Єрмака".

За словами Лероса, президент Зеленський під час робочого візиту до Одеської області у Южному відкривав стадіон разом із Єрмаком, а потім поїхав до терміналу "ТІС", який розташований поруч.

Це вже звично, Президент без нагляду - страшний сон Єрмака, але буквально по сусідству знаходиться термінал "ТІС", куди поїхав Зеленський відразу після стадіону. Той самий термінал, який Єрмак домовився знищувати за 300 тис на місяць на користь турецьких конкурентів, що підтвердив після публікації відео і сам Ставніцер, власник терміналів", - написавши Лерос.

За словами нардепа, Андрія Єрмака не впустили на територію терміналу, і він чекав за його межами, поки Зеленський проводив там зустріч.

Нагадаю, група терміналів "ТІС" досі працює тому, що опублікована розмова Дениса Єрмака і кандидата на АМПУ, який отримує інструкції, як знищувати цей бізнес", - додав Лерос.

Нагадаємо, раніше Гео Лерос неодноразово писав про корупційні зв'язки чинного глави Офісу президента. Він також опублікував "темники" для ЗМІ про те, як писати про Єрмака.

Також Лерос розповідав про те, хто стоїть за мільярдними оборудками в столиці і при чому тут Єрмак.

Андрій Єрмак Одеса Офіс президента корупція Термінал
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