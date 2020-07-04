У Запорізькій області в ДТП травмувалися 4 дітей

Одного із водіїв затиснуло конструкцією автомобіля

Одного із водіїв затиснуло конструкцією автомобіля

Фото: dsns.gov.ua

У Запорізькій області на автодорозі "Якимівка - Кирилівка" сталася ДТП, в результаті якого шестеро осіб постраждали, четверо із них - діти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Запорізької області, передає RegioNews.

За даними рятувальників, відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos і BMW.

25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка і передали працівникам швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також в аварії постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2 та 7-ми років і два хлопчики 3 і 8 років.

Усіх постраждалих госпіталізували в центральну районну лікарню, за фактом ДТП ведеться розслідування.

Нагадаємо, 3 липня в ДТП на Львівщині постраждали 11 осіб.