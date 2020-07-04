Зеленський отримав три списки кандидатів на голову Нацбанку

Зараз кандидати із цих списків проходять перевірку

Зараз кандидати із цих списків проходять перевірку

Фото: Офіс президента

Президент Зеленський за результатами консультацій із керівництвом держаних та комерційних банків, а також із заступниками голови Нацбанку отримав три списки можливих кандидатів на голову НБУ.

Про це Зеленський розповів журналістам під час робочої поїздки до Одеської області, передає RegioNews.

Я зробив три великі дискусійні зустрічі в рамках професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами держаних банків України, хотів від них почути кандидатуру голови Нацбанку та їх особисте враження через цю ситуацію", - сказав Зеленський.

Він додав, що провів зустріч із усіма заступниками голови Національного банку та отримав від них рекомендації, а також з представниками майже усіх комерційних банків.

За словами президента, вони запропонували три окремі списки потенційних кандидатів на посаду голови НБУ.

Ми вивчаємо кандидатів і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки. У нас є час для зустрічей зі списку запропонованих кандидатур на посаду голову Нацбанку. Я не бачу жодної проблеми", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що не вважає, що зараз потрібно говорити про якесь стримування курсу української гривні.

Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні... чи ми все-таки в ринкових умовах", – сказав глава держави.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.